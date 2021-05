Prysmian | punta a migliorare equilibrio di genere fra manager entro il 2022

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Milano, 12 mag. (Adnkronos) –Group rafforza l’impegno sui temi della diversità e dell’inclusione con l’obiettivo di valorizzare il proprio capitale umano, con 28mila dipendenti in tutto il mondo. L’aumento della percentuale di donne, sia tra i colletti bianchi sia a livello di senior, è tra i parametri di sostenibilità ai quali è legata l’erogazione della remunerazione variabile deiaziendali.ha inoltre creato un nuovo Diversity & Inclusion Steering Committee globale che dovrà presiedere il raggiungimento degli obiettivi che il gruppo si è dato, definendo gli obiettivi D&I a ogni livello organizzativo e supportare la definizione delle azioni da realizzare e promuovendo un cambiamento culturale con lo scopo di facilitare la diversità e l’inclusione all’interno dell’azienda. Il ...

A testimonianza della rilevanza strategica della diversità di genere e culturale ha inoltre creato un nuovo Diversity & Inclusion Steering Committee globale che dovrà presiedere il ..."L'etichetta ECO CABLE a soddisfare in modo proattivo le aspettative sempre più "green" del mercato e di tutti gli stakeholder", spiega Massimo Battaini, Chief Operating Officer di...