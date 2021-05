PNRR, Turi (Uil): è ora di decidere. I tempi della scuola non sono quelli dei partiti (Di mercoledì 12 maggio 2021) Comunicato Uil - "Sul tema dell'istruzione ci chiediamo: la scuola di tutti, quella frequentata dal 94% degli studenti, quella dello Stato e della Costituzione, gode di tale buona salute da non avere bisogno di interventi? A fronte di un investimento così cospicuo e di una rimessa in marcia dell'intero sistema Paese, la scuola non meriterebbe un punto di vista privilegiato, con risorse adeguate e interventi di medio e lungo termine?" Così il documento confederale Uil sul PNRR. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 maggio 2021) Comunicato Uil - "Sul tema dell'istruzione ci chiediamo: ladi tutti, quella frequentata dal 94% degli studenti, quella dello Stato eCostituzione, gode di tale buona salute da non avere bisogno di interventi? A fronte di un investimento così cospicuo e di una rimessa in marcia dell'intero sistema Paese, lanon meriterebbe un punto di vista privilegiato, con risorse adeguate e interventi di medio e lungo termine?" Così il documento confederale Uil sul. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : PNRR Turi Turi (Uil Scuola) insoddisfatto: 'Bianchi ci prova, ma non convince. C'è tanta 'Buona Scuola' nel suo discorso programmatico' ... così come nel PNRR, anche questo documento indica gli obiettivi, ma vanno trovate le soluzioni'. 'Per questo serve il patto per la scuola con il sindacato " conclude Turi. Serve un coinvolgimento ...

Uil Scuola, nuova organizzazione politica. D'Aprile segretario generale aggiunto. Pizzo, Turi e Ricci entrano in segreteria 'La procedura inserita nel piano del PNRR che consente la più ampia partecipazione, va bene per il ... Entrano in segreteria Paolo Pizzo, e Giancarlo Turi che con Francesca Ricci costituiscono la nuova ...

