Pallanuoto femminile, Serie A1 2021: Bogliasco-Trieste 4-3 nel recupero del Final Round (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Serie A1 2020-2021 di Pallanuoto femminile prosegue oggi con il penultimo recupero della seconda fase: nel Girone D, quello del Final Round, il Bogliasco 1951 batte per 4-3 la Pallanuoto Trieste sale a quota 13 punti, ma la RN Florentia chiude al quinto posto la stagione perché, a parità di punti in classifica, vanta una miglior differenza reti con le liguri negli scontri diretti (11-5 e 4-7). Sabato 15 maggio alle ore 14.30 il recupero tra Trieste ed Ancona concluderà il Final Round, ma l'attenzione sarà già tutta per le semifinali play-off, che scatteranno venerdì 14 con le Serie al meglio delle tre gare.

