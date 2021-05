Nuoro, 19enne muore per salvare la madre dall’aggressione del suo ex. La donna è stata operata, le sue condizioni sono gravi ma stabili (Di mercoledì 12 maggio 2021) Mirko Farci aveva 19 anni, è morto per difendere sua madre, Paola Piras, dall’aggressione dell’ex compagno della donna. È successo a Tortolì, località balneare in provincia di Nuoro, dove un uomo ha aggredito la sua ex fidanzata inferendole 17 coltellate che, se non fosse intervenuto suo figlio, l’avrebbero uccisa. Trasportata in ospedale, i medici del Nostra Signora della Mercede di Lanusei l’hanno sottoposta ad un delicatissimo intervento chirurgico durato oltre quattro ore e tecnicamente riuscito. Al momento le condizioni della donna rimangono molto gravi ma stabili. L’uomo, un operaio pakistano di 29 anni, è stato catturato dai carabinieri nel giro di qualche ora, con i jeans ancora sporchi di sangue. Interrogato dalla pm Giovanna Morra nella tarda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Mirko Farci aveva 19 anni, è morto per difendere sua, Paola Piras,dell’ex compagno della. È successo a Tortolì, località balneare in provincia di, dove un uomo ha aggredito la sua ex fidanzata inferendole 17 coltellate che, se non fosse intervenuto suo figlio, l’avrebbero uccisa. Trasportata in ospedale, i medici del Nostra Signora della Mercede di Lanusei l’hanno sottoposta ad un delicatissimo intervento chirurgico durato oltre quattro ore e tecnicamente riuscito. Al momento ledellarimangono moltoma. L’uomo, un operaio pakistano di 29 anni, è stato catturato dai carabinieri nel giro di qualche ora, con i jeans ancora sporchi di sangue. Interrogato dalla pm Giovanna Morra nella tarda ...

