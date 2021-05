Nadal batte Sinner in due set e va agli ottavi a Roma (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nadal batte Sinner. Oggi Sinner se vuole avere qualche possibilità di vincere non può permettersi di non servire più che bene. Può forse confidare in un Nadal meno sicuro di sé, perché le lezioni patite a Montecarlo con Rublev come a Madrid con Zverev non possono non aver lasciato il segno nella fiducia del maiorchino. Il precedente L’unico precedente appunto riguarda Parigi dello scorso anno: ad ottobre, Nadal aveva avuto la meglio 7-6 6-4 6-1 su Sinner, ma l’azzurro aveva avuto possibilità come servire per chiudere il primo set sul 6-5 ed avere un break di vantaggio nel secondo parziale. Si sono allenati insieme durante la quarantena a Adelaide in preparazione all’Australian Open. In quelle due settimane passate con il campione di Manacor, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 12 maggio 2021). Oggise vuole avere qualche possibilità di vincere non può permettersi di non servire più che bene. Può forse confidare in unmeno sicuro di sé, perché le lezioni patite a Montecarlo con Rublev come a Madrid con Zverev non possono non aver lasciato il segno nella fiducia del maiorchino. Il precedente L’unico precedente appunto riguarda Parigi dello scorso anno: ad ottobre,aveva avuto la meglio 7-6 6-4 6-1 su, ma l’azzurro aveva avuto possibilità come servire per chiudere il primo set sul 6-5 ed avere un break di vantaggio nel secondo parziale. Si sono allenati insieme durante la quarantena a Adelaide in preparazione all’Australian Open. In quelle due settimane passate con il campione di Manacor, ...

Advertising

LorisTulli : RT @toMMilanello: Quando ti batte Nadal sulla terra rossa non perdi mai. Al massimo impari. #Sinner #IBI21 #SinnerNadal - ImpieriFilippo : RT @toMMilanello: Quando ti batte Nadal sulla terra rossa non perdi mai. Al massimo impari. #Sinner #IBI21 #SinnerNadal - Ila_Jsmile : RT @toMMilanello: Quando ti batte Nadal sulla terra rossa non perdi mai. Al massimo impari. #Sinner #IBI21 #SinnerNadal - andreabanchelli : RT @toMMilanello: Quando ti batte Nadal sulla terra rossa non perdi mai. Al massimo impari. #Sinner #IBI21 #SinnerNadal - leggoit : Internazionali, Nadal batte Sinner in due set, avanti Berrettini e Sonego. Eliminato Travaglia -