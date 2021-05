Minacce a conoscenti per soldi droga | senza fissa dimora in manette

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma – Questa notte gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti, diretta da Marco Sangiovanni, sono intervenuti a seguito di una segnalazione riguardo un ladro armato di coltello al primo piano di un’abitazione in via Prenestina. Giunti sul posto i poliziotti hanno trovato di fronte la porta d’ingresso dell’appartamento un cittadino extracomunitario transessuale in uno stato psico-fisico visibilmente alterato, che urlava parole incomprensibili e teneva tra le mani due cocci di bottiglia di vetro. L’atteggiamento minaccioso e i tentativi di auto lesionarsi dell’uomo hanno costretto i poliziotti ad utilizzare lo spray al peperoncino in dotazione. Questo non e’ bastato a placare l’uomo che, scagliatosi violentemente contro la porta d’ingresso dei suoi, due cittadini brasiliani che avevano conosciuto e ospitato saltuariamente l’uomo, e’ riuscito ad ...

