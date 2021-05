LIVE Nuoto di fondo, Europei in DIRETTA: Giulia Gabbrielleschi d’argento nella 5 km! Paltrinieri a caccia del podio (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.07: Grazie per averci seguito per questa prima gara di giornata, appuntamento alle 14.45 per la seconda gara, la 5 km maschile 12.06: Questa la classifica finale della 5 km femminile: 1 NED VAN ROUWENDAAL Sharon 58:45.2 2 ITA Gabbrielleschi Giulia 58:49.3 4.1 3 FRA CASSIGNOL Oceane 58:51.4 6.2 4 FRA GRANGEON Lara 58:56.4 11.2 5 GER BECK Leonie 58:57.2 12.0 6 ITA TADDEUCCI Ginevra 58:57.8 12.6 7 GER SPIWOKS Jeannette 58:59.4 14.2 8 POR ANDRE’ Angelica 51:04.6 9.7 9 ITA POZZOBON Barbara 61:03.2 8.3 10 AUT ENKNER Johanna 52:11.2 (1) 1:16.3 12.03: Inizia molto bene l’Italia del Nuoto di fondo con l’argento di Giulia Gabbrielleschi nella 5 km e l’appuntamento è per oggi pomeriggio con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.07: Grazie per averci seguito per questa prima gara di giornata, appuntamento alle 14.45 per la seconda gara, la 5 km maschile 12.06: Questa la classifica finale della 5 km femminile: 1 NED VAN ROUWENDAAL Sharon 58:45.2 2 ITA58:49.3 4.1 3 FRA CASSIGNOL Oceane 58:51.4 6.2 4 FRA GRANGEON Lara 58:56.4 11.2 5 GER BECK Leonie 58:57.2 12.0 6 ITA TADDEUCCI Ginevra 58:57.8 12.6 7 GER SPIWOKS Jeannette 58:59.4 14.2 8 POR ANDRE’ Angelica 51:04.6 9.7 9 ITA POZZOBON Barbara 61:03.2 8.3 10 AUT ENKNER Johanna 52:11.2 (1) 1:16.3 12.03: Inizia molto bene l’Italia deldicon l’argento di5 km e l’appuntamento è per oggi pomeriggio con ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Nuoto sincronizzato Europei Budapest 2021: prima giornata con l’Italia (DIRETTA) - #Nuoto #sincronizzato… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2021 in DIRETTA: la russa Subbottina in testa nel solo libero. Attesa per Marta Murru… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2021 in DIRETTA: Marta Murru darà il via alle danze - #Nuoto #artistico #Europei… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2021 in DIRETTA: Marta Murru darà il via alle danze - #Nuoto #artistico #Europei… - ImpieriFilippo : RT @Nuotomania: DA -