LIGURIA, CHIUSO VIADOTTO SULL'A12 MA CROLLA ALTRO PONTE! Comitato Vittime Morandi: "Cittadini a rischio: Vasto Degrado o Sicurezza Ignorata?" (Di mercoledì 12 maggio 2021) Fonte originale: articolo Gospa News Notizia Ansa del 12 maggio 2021 – LA SPEZIA Ha ceduto improvvisamente il ponte levatoio della darsena di Pagliari, a Spezia (nella foto di copertina). Stamani durante una manovra di chiusura del ponte, la struttura è CROLLAta per cause in corso di accertamento. Non risultano feriti, durante le operazioni di apertura e chiusura la proviene da Database Italia.

