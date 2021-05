Le dichiarazioni di Marotta che tranquillizzano i calciatori dell’Inter (Di mercoledì 12 maggio 2021) Beppe Marotta, ad dell’Inter, rassicura i calciatori. Gli stipendi verranno pagati. E dice la sua sul futuro di Antonio Conte. Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ nel pre partita di Inter-Roma. Ecco quanto dichiarato ai microfoni dell’emittente satellitare: “Questione stipendi? Sull’Inter c’è sempre una grande lente di ingrandimento che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 12 maggio 2021) Beppe, ad, rassicura i. Gli stipendi verranno pagati. E dice la sua sul futuro di Antonio Conte. Beppe, amministratore delegato, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ nel pre partita di Inter-Roma. Ecco quanto dichiarato ai microfoni dell’emittente satellitare: “Questione stipendi? Sull’Inter c’è sempre una grande lente di ingrandimento che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : Le dichiarazioni di Marotta prima di #InterRoma - LouGirardiReal : @inter_crisi @Erminio69642109 @ArmandoAreniell @Inter Azz smentite? Quindi Conte che si sta dannando l’anima è finz… - NicoColangelo : @Avv_G_Campa @pisto_gol Si sbaglia. Non leggo quella roba, diversamente da lei, a quanto pare. E non me ne frega ni… - MilanWorldForum : Marotta sulla Superlega. Le dichiarazioni QUI -) - marco171292 : @MatteDj23 Ogni giorno un giornalista si alza e sa che deve pubblicare una minchiata contro l'Inter sennò non vende… -