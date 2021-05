Lav | aiutiamo animali in difficoltà con cibo e farmaci

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma – Sabato 15 maggio a Largo dei Colli Albani, via Appia Nuova 610, si terra’ la seconda tappa del tour organizzato da LAV, che da maggio a ottobre sara’ impegnata nella capitale nel raccogliereveterinari da banco per aiutare tantiche vivono in famiglie socialmente fragili e gatti liberi sul territorio (INFO: bit.ly/32X3j1K). L’iniziativa si propone inoltre di chiedere al Presidente della Regione Lazio Nicola, Zingaretti, e alla futura Sindaca o Sindaco di Roma, la previsione di un Animal Social Bonus ine cure veterinarie per l’emergenza Covid-19, nella forma “una tantum” per le persone in difficolta’ economica a causa della pandemia, che vivono con un cane o un gatto, e in forma annuale per le persone in stato permanente di indigenza, che ne hanno accolti nella loro famiglia. Tra le ...