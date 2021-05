Internazionali di Roma: Nadal implacabile su Sinner. Avanza Berrettini (Di mercoledì 12 maggio 2021) Esce a testa alta e con qualche rimpianto un ottimo Jannik Sinner che si è trovato davanti un Rafa Nadal in ottima forma vittorioso 7-5, 6-4. Insieme all’altoatesino fuori anche Stefano Travaglia (ko contro Denis Shapovalov), mentre Matteo Berrettini Avanza ai quarti dove affronterà Tsitsipas. Bravo Sinner, più bravo Nadal La partita inizia con uno scambio di break, con Sinner per primo a togliere il servizio a Nadal, il quale risponde immediatamente restituendo il favore all’avversario. Il livello messo in campo dal maiorchino è alto, ma l’altoatesino vi si adatta perfettamente, rispondendo alle bordate di Nadal con altre bordate. In particolare è con il rovescio che Sinner riesce a mettere in difficoltà Rafa, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Esce a testa alta e con qualche rimpianto un ottimo Jannikche si è trovato davanti un Rafain ottima forma vittorioso 7-5, 6-4. Insieme all’altoatesino fuori anche Stefano Travaglia (ko contro Denis Shapovalov), mentre Matteoai quarti dove affronterà Tsitsipas. Bravo, più bravoLa partita inizia con uno scambio di break, conper primo a togliere il servizio a, il quale risponde immediatamente restituendo il favore all’avversario. Il livello messo in campo dal maiorchino è alto, ma l’altoatesino vi si adatta perfettamente, rispondendo alle bordate dicon altre bordate. In particolare è con il rovescio cheriesce a mettere in difficoltà Rafa, ...

