In India centinaia di cadaveri riaffiorati dal fiume Gange (Di mercoledì 12 maggio 2021) Intanto il paese asiatico registra un record di decessi senza precedenti e il Covid continua a diffondersi senza freni. L'Organizzazione mondiale della sanità: 'Variante ... Leggi su today (Di mercoledì 12 maggio 2021) Intanto il paese asiatico registra un record di decessi senza precedenti e il Covid continua a diffondersi senza freni. L'Organizzazione mondiale della sanità: 'Variante ...

India, attore 35enne muore di Covid e lascia un video di denuncia: 'Sarei sopravvissuto con cure giuste' ... devastato dal Coronavirus e in cui ancora oggi centinaia di morti vengono ogni giorno cremati in ... L'India ha registrato ieri 329.942 nuovi casi di Covid - 19 e 3.876 vittime. Lo riferisce Cnn online ...

In India altre centinaia di cadaveri riaffiorano dal Gange L'HuffPost In India altre centinaia di cadaveri riaffiorano dal Gange Ancora cadaveri galleggianti lungo il Gange: un’altra cinquantina di corpi è stata ritrovata ieri lungo il fiume, 55 chilometri a sud del villaggio di Gahma, in Uttar Pradesh. Almeno altri 45 cadaveri ...

Covid India, record decessi da inizio pandemia: sono 250mila Sono 4.205 i morti per Covid registrati in India nelle ultime 24 ore. Il numero totale dei decessi da inizio pandemia ha raggiunto così la cifra record di 250.000. Ben 533 degli oltre 700 distretti am ...

