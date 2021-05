Il figlio di Costacurta e Colombari: "La polizia mi ha picchiato e perforato un timpano" (Di mercoledì 12 maggio 2021) “picchiato dalla polizia, mi hanno perforato un timpano”. A lanciare l’accusa via Instagram è Achille Costacurta, figlio dell’ex calciatore del Milan Billy e dell’attrice Martina Colombari. Il 16enne ha postato sul suo profilo social foto e video in cui mostra una maglietta insanguinata, lividi sul corpo e scorci dell’ospedale. “Mi hanno picchiato e mi hanno perforato il timpano, mi devo operare - scrive Achille - Un bel 100k ce lo facciamo dare questa volta. Basta abuso di potere”. Il racconto del ragazzo prosegue: “Grazie in particolare a Giovanni e ai suoi 4-5 colleghi che lo hanno aiutato a picchiarmi e grazie ancora per avermi perforato il timpano”. In un video, il ragazzo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) “dalla, mi hannoun”. A lanciare l’accusa via Instagram è Achilledell’ex calciatore del Milan Billy e dell’attrice Martina. Il 16enne ha postato sul suo profilo social foto e video in cui mostra una maglietta insanguinata, lividi sul corpo e scorci dell’ospedale. “Mi hannoe mi hannoil, mi devo operare - scrive Achille - Un bel 100k ce lo facciamo dare questa volta. Basta abuso di potere”. Il racconto del ragazzo prosegue: “Grazie in particolare a Giovanni e ai suoi 4-5 colleghi che lo hanno aiutato a picchiarmi e grazie ancora per avermiil”. In un video, il ragazzo ...

