Grazie all’Iran i palestinesi hanno potuto sparare mille razzi su Israele

Leggi su formiche

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Dal 2012ha iniziato a lanciare raid aerei in Siria (e negli anni successivi in Iraq). Obiettivo: convogli di armi che i Pasdaran passavano alle milizie sciite che l’Iran aveva prima mobilitato per puntellare il regime assadista, poi trasformato (con un maquillage politico-comunicativo) nell’organizzazione militare che ha dato sostegno al governo iracheno e siriano nel fronteggiare l’espansione dello Stato islamico. Gli attacchi israeliani sono sempre stati mirati, di altissima precisione e puntualità. Le intelligence dello stato ebraicoperfettamente chiaro quanto succede: ogni carico sospetto che tracciano lo colpiscono (e lo colpiranno). La ragione è chiara:è consapevole che prima o poi quelle armi saranno dirette contro il suo territorio. Che siano i miliziani libanesi di Hezbollah o che siano altri gruppi. ...