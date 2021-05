Gianni Sperti una furia, fuori di sé dice ad una dama: ” Sei una scema …”, gelo in studio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gianni Sperti ci ha abituato, in questi anni, tantissimi che ricopre il ruolo di opinionista all’interno della fortunatissima trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e donne alla sua schiettezza e onestà intellettuale che, a volte, lo ha portato anche a scontrarsi duramente con Tina Cipollari, sua collega opinionista ma anche con il parterre degli uomini, i corteggiatori, e quello delle donne. Gianni Sperti, ex marito di Paola Barale che sulla sua vita privata mantiene il più stretto riserbo, esprime sempre la sua opinione nella massima sincerità, a prescindere dalle simpatie e antipatie che in quel modo può far scaturire. Gianni Sperti contro una dama “Sei una scema” Nella puntata di ieri di Uomini e donne, Maria De Filippi ha parlato di ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 12 maggio 2021)ci ha abituato, in questi anni, tantissimi che ricopre il ruolo di opinionista all’interno della fortunatissima trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e donne alla sua schiettezza e onestà intellettuale che, a volte, lo ha portato anche a scontrarsi duramente con Tina Cipollari, sua collega opinionista ma anche con il parterre degli uomini, i corteggiatori, e quello delle donne., ex marito di Paola Barale che sulla sua vita privata mantiene il più stretto riserbo, esprime sempre la sua opinione nella massima sincerità, a prescindere dalle simpatie e antipatie che in quel modo può far scaturire.contro una“Sei una” Nella puntata di ieri di Uomini e donne, Maria De Filippi ha parlato di ...

Advertising

pamy12001 : RT @pettonello: ma vi ricordate quando gianni sperti era tra i professionisti? e quando facevano le prese entravano in scena i professori i… - lalla____70 : Ho trovato per caso una pagina FB che si chiama 'sei utile come Gianni Sperti', ove ci stanno tutte le peggiori caz… - CronacaSocial : UeD: Gemma Galgani lascia il programma? Gianni Sperti finalmente rivela la verità. ???? - pettonello : ma vi ricordate quando gianni sperti era tra i professionisti? e quando facevano le prese entravano in scena i prof… - MjollnirrA : @JOHNVSON93s Che paura si sembra gianni sperti -