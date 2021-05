GdS – Inter, intesa con i fonda ad un passo e finanziamento da 250 milioni in arrivo (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’Inter pronta a ricevere un finanziamento da 250 milioni di euro È sempre la questione economi dell’Inter al centro delle cronache dei giornali. Dopo le notizie catastrofiche della giornata di ieri – e da noi non volutamente riportate – la Gazzetta dello Sport in edicola oggi parla di un accordo imminente con i fondi che porterà nelle casse del club nerazzurro un finanziamento da 250 milioni di euro. “Sia con Bain sia con Oaktree il discorso ormai da giorni non è più sulla struttura dell’operazione, ma sulle garanzie e sul tipo di governance che poi dovrà adottare il club nerazzurro, una volta ottenuto il finanziamento. Circa 200 milioni finiranno direttamente nelle casse del club, altri andranno a Suning e altri ancora saranno utilizzati per ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’pronta a ricevere unda 250di euro È sempre la questione economi dell’al centro delle cronache dei giornali. Dopo le notizie catastrofiche della giornata di ieri – e da noi non volutamente riportate – la Gazzetta dello Sport in edicola oggi parla di un accordo imminente con i fondi che porterà nelle casse del club nerazzurro unda 250di euro. “Sia con Bain sia con Oaktree il discorso ormai da giorni non è più sulla struttura dell’operazione, ma sulle garanzie e sul tipo di governance che poi dovrà adottare il club nerazzurro, una volta ottenuto il. Circa 200finiranno direttamente nelle casse del club, altri andranno a Suning e altri ancora saranno utilizzati per ...

