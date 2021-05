Gazzetta | Juve | frizioni tra dirigenza e spogliatoio | i calciatori contestano il metodo Pirlo

(Di mercoledì 12 maggio 2021) “Sono state ore difficili per tutti dopo la batosta contro il Milan, la situazione è delicata anche perché tutto ormai sembra essersi sfilacciato in casa bianconera: tra tecnico, staff e squadra la sintonia è scemata da tempo e anche trae giocatori (considerati dal club i principali responsabili del crollo) i rapporti sono tesi“. E’ il ritratto dell’atmosfera in casantus fatto dalladello Sport. Che parla di una riunione dellosenza la presenza diper trovare le motivazioni giuste per affrontare la rincorsa alla Champions. “Per questo ieri, spinta dai senatori, la ciurma si è riunita per motivarsi e ritrovare dentro se stessa quella voglia di lottare che non si è vista molto nell’ultimo periodo”. Il malcontento del gruppo è rivolto sia verso ...

A scriverlo Ladello Sport : stando al quotidiano, la decisione sarà presa solo oggi, ma ... Il belga è però in diffida e dovrà stare attento al giallo per non saltare la sfida con la1 Si continua a parlare dell'addio di Gigi Buffon alla Juventus. Secondo Ladello Sport , il portiere ha detto no alla proposta dell'Atalanta: ha voglia di una nuova esperienza all'estero.Lo spogliatoio della Juventus si è riunito su spinta dei senatori prima del Sassuolo, racconta La Gazzetta dello Sport per motivarsi e trovare dentro quella quella voglia per provare a vincerle tutte, ...Retroscena Buffon, niente feeling con Pirlo: è successo dopo il Barcellona. Ecco uno dei motivi dell’addio di Gigi alla Juventus Come riferito da La Gazzetta dello Sport Gigi Buffon con Pirlo era part ...