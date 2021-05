Ex Ilva, esposto in Procura sugli attuali livelli di inquinamento (Di mercoledì 12 maggio 2021) Taranto - Il Comitato Giustizia per Taranto ha depositato questa mattina una denuncia alla Procura della Repubblica, per l'inquinamento del siderurgico da ottobre 2019 a maggio 2021. Si tratta di una ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 12 maggio 2021) Taranto - Il Comitato Giustizia per Taranto ha depositato questa mattina una denuncia alladella Repubblica, per l'del siderurgico da ottobre 2019 a maggio 2021. Si tratta di una ...

