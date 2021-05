È il momento di tornare a vivere: Vanity Fair celebra l’inizio della ripresa (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ritratti di chef, storie di ristoratori che riaprono, guide e consigli d’autore: è un «piatto» decisamente ricco quello offerto ai lettori di Vanity Fair, che possono «deliziarsi» con i racconti dei fratelli Cerea (tre stelle Michelin con il loro ristorante Da Vittorio, a Bergamo), di Aldo Iacomoni e della moglie Giorgina (titolari della macelleria-trattoria Le Delizie di Aldo, tra le colline di Arezzo), di Juri Chiotti (giovane promessa della ristorazione «stellata» che si è rifugiato tra le montagne piemontesi per realizzare il sogno di una ristorazione consapevole), e di Isa Mazzocchi (del ristorante La Palta, nella piacentina Val Tidone, vincitrice del Premio Michelin Chef Donna by Veuve Clicquot). Il viaggio continua poi con i consigli sui locali imperdibili di Napoli scelti dal celebre regista Pappi Corsicato e con una guida ai migliori dehors d’Italia. Ai ristoranti che riaprono Vanity Fair dedica anche una «call to action» che invita tutti a postare sui propri social un’immagine del loro posto preferito con l’hashtag #iristorantisiamonoi. «I ristoranti siamo noi» perché questi luoghi fanno parte dei nostri ricordi e delle nostre esistenze, e tornare a renderli parte della nostra quotidianità è vitale. Così come lo è sostenerli, in un momento così difficile per il settore della ristorazione, tra i più colpiti in questi mesi di crisi. È anche per questo motivo che «i ristoranti siamo noi». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ritratti di chef, storie di ristoratori che riaprono, guide e consigli d’autore: è un «piatto» decisamente ricco quello offerto ai lettori di Vanity Fair, che possono «deliziarsi» con i racconti dei fratelli Cerea (tre stelle Michelin con il loro ristorante Da Vittorio, a Bergamo), di Aldo Iacomoni e della moglie Giorgina (titolari della macelleria-trattoria Le Delizie di Aldo, tra le colline di Arezzo), di Juri Chiotti (giovane promessa della ristorazione «stellata» che si è rifugiato tra le montagne piemontesi per realizzare il sogno di una ristorazione consapevole), e di Isa Mazzocchi (del ristorante La Palta, nella piacentina Val Tidone, vincitrice del Premio Michelin Chef Donna by Veuve Clicquot). Il viaggio continua poi con i consigli sui locali imperdibili di Napoli scelti dal celebre regista Pappi Corsicato e con una guida ai migliori dehors d’Italia. Ai ristoranti che riaprono Vanity Fair dedica anche una «call to action» che invita tutti a postare sui propri social un’immagine del loro posto preferito con l’hashtag #iristorantisiamonoi. «I ristoranti siamo noi» perché questi luoghi fanno parte dei nostri ricordi e delle nostre esistenze, e tornare a renderli parte della nostra quotidianità è vitale. Così come lo è sostenerli, in un momento così difficile per il settore della ristorazione, tra i più colpiti in questi mesi di crisi. È anche per questo motivo che «i ristoranti siamo noi».

