Decreto Sostegni bis: cartelle esattoriali congelate per due mesi (Di mercoledì 12 maggio 2021) In questi giorni si sta discutendo il nuovo Decreto Sostegni bis, e l'ipotesi di congelare le cartelle esattoriali per altri due mesi, dunque fino alla fine di giugno, è sempre più concreta. A diffondere la notizia un comunicato del Mef, anche se manca ancora una decisione definitiva in merito. Stando a fonti di maggioranza è previsto inoltre un fondo, del valore di 500 milioni, destinato all'avvio del prossimo anno scolastico. Decreto Sostegni bis, indennità per attività chiuse Un'indennità che andrà ad aggiungersi ai ristori e che sarà dedicata a chi è rimasto chiuso anche anche nel mese di maggio. Questo il provvedimento che dovrebbe essere introdotto nel prossimo Decreto Sostegni bis e del quale si sta discutendo in questi ...

