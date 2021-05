Covid | in Lombardia ricoveri ancora in calo | 36 decessi

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Con 50.658 tamponi effettuati, sono 1.198 i nuovi positivi incon il tasso di positività stabile al 2,3%, come ieri. Calanoi posti letto occupati sia in terapia intensiva ( - 6, 448) ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

Fanpage.it

Con 50.658 tamponi effettuati, sono 1.198 i nuovi positivi incon il tasso di positività stabile al 2,3%, come ieri. Calano ancora i posti letto occupati sia in terapia intensiva ( - 6, 448) che negli altri reparti ( - 115, 2.441). I decessi sono 36 ...I nuovi casi positivi al- 19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 7.852 (ieri erano 6.946) risultato di 306. La regione con più casi oggi è la(+1.198), seguita da Campania (+...Sostegni pronti al bis. Dopo la prima tranche di aiuti a fondo perduto partita lo scorso 30 marzo il governo sta mettendo a punto un'altra tornata di indennizzi rivolti alle partite Iva, da affiancare ...ROMA - Nuova leggera crescita dei casi di coronavirus in Italia ... La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia (1.198), seguita da Campania (1.127) e Piemonte (774).