Covid, i carabinieri Nas nelle strutture per anziani: 87 operatori non vaccinati (Di mercoledì 12 maggio 2021) Continuano i controlli anti-Covid dei carabinieri dei Nas nelle strutture per anziani. Le forze dell'ordine scoprono 87 operatori senza vaccinazione. Non si fermano i controlli dei carabinieri Nas per il rispetto delle misure anti-Covid, specialmente con in vista della riduzione del contagio. Nei primi 10 giorni di maggio, in accordo con il Ministero della Salute, L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid carabinieri Torino, controlli dei carabinieri: tre persone arrestate e una sala biliardo chiusa Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale per contrastare i reati e verificare il rispetto della normativa anti Covid, i carabinieri hanno arrestato tre persone e chiuso una sala da biliardo. CHIVASSO A Chivasso, nell'hinterland torinese, i carabinieri sono intervenuti presso la locale stazione ferroviaria dove ...

Covid, controlli Nas in strutture anziani: 87 operatori senza vaccinazione ... con particolare attenzione alla riduzione del contagio da Covid - 19, nel mirino dei Carabinieri Nas. Nella prima decade di maggio è stata realizzata, d'intesa con il Ministero della Salute, una ...

Droga e Covid, carabinieri in azione: 26 sanzioni e un arresto Zoom24.it Controlli dei Nas in strutture per anziani: trovati 87 operatori non vaccinati Sei strutture ricettive per anziani chiuse e 87 operatori trovati senza vaccinazione Covid. Questo il bilancio dell’operazione dei Carabinieri dei Nas, anche alla luce della recente ordinanza ...

Nas nelle strutture ricettive per anziani: 16 irregolari in provincia di Latina Il perdurare dello stato di emergenza sanitaria richiede, costantemente, la prosecuzione di mirate verifiche dei Carabinieri NAS sulla corretta erogazione dei servizi di cura ed assistenza a favore de ...

Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale per contrastare i reati e verificare il rispetto della normativa anti Covid, i carabinieri hanno arrestato tre persone e chiuso una sala da biliardo. CHIVASSO A Chivasso, nell'hinterland torinese, i carabinieri sono intervenuti presso la locale stazione ferroviaria. Sei strutture ricettive per anziani chiuse e 87 operatori trovati senza vaccinazione Covid. Questo il bilancio dell'operazione dei Carabinieri dei Nas, anche alla luce della recente ordinanza.