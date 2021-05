Covid, gli effetti a lungo termine sui bimbi: follow-up al Policlinico Vanvitelli (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Solo il 5% dei bambini si ammala di Covid e di questi il 6% presenta un quadro sintomatologico. Nonostante sia una malattia benigna per la maggior parte di loro, alcuni manifestano segni e sintomi come cefalea, tosse, dispnea anche a distanza di settimane e mesi dopo essersi negativizzati. Per dare risposte alle famiglie e ai pediatri di famiglia, abbiamo costituito l’ambulatorio per il follow-up dei bambini guariti dal Covid. Questo spazio e’ stato creato all’interno del Policlinico Luigi Vanvitelli ed e’ il primo ambulatorio in Campania”. A raccontarlo, interpellato dalla Dire, e’ Michele Miraglia del Giudice, professore di Pediatria dell’azienda ospedaliero-universitaria Luigi Vanvitelli di Napoli, dove e’ responsabile dell’ambulatorio di malattie respiratorie infantili. ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Solo il 5% dei bambini si ammala die di questi il 6% presenta un quadro sintomatologico. Nonostante sia una malattia benigna per la maggior parte di loro, alcuni manifestano segni e sintomi come cefalea, tosse, dispnea anche a distanza di settimane e mesi dopo essersi negativizzati. Per dare risposte alle famiglie e ai pediatri di famiglia, abbiamo costituito l’ambulatorio per il-up dei bambini guariti dal. Questo spazio e’ stato creato all’interno delLuigied e’ il primo ambulatorio in Campania”. A raccontarlo, interpellato dalla Dire, e’ Michele Miraglia del Giudice, professore di Pediatria dell’azienda ospedaliero-universitaria Luigidi Napoli, dove e’ responsabile dell’ambulatorio di malattie respiratorie infantili. ...

Advertising

rtl1025 : ?? Gli #anticorpi del #COVID?19 persistono nei pazienti fino ad almeno 8 mesi dopo la diagnosi del virus. Chi non li… - Agenzia_Ansa : Zero decessi per il coronavirus in Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord. Quattro vittime sono state segnalate in… - La7tv : #dimartedi Vaccini, Ilaria Capua: 'Gli indecisi sono determinanti. Chi non si vaccina è uno strumento di diffusione… - ulixtulix : @pepesavino anche se la morosità è cominciata prima,il covid aiuta gli occupanti abusivi a restare nella casa occupata - filippo_coli : RT @ardigiorgio: Questa è una di quelle che non bisognava abbattere gli ulivi malati e la xylella non esiste... ora ci parla anche di covid… -