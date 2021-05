Cobas | cittadini non sono cavie | no a richiami a 35 giorni

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma – “Idel Lazio siorganizzati spontaneamente su un gruppo Facebook e hanno deciso di ricorrere al Tar, centinaiale adesioni e i legali assicurano la fondatezza del ricorso alla circolare emanata dalla Regione Lazio in data 10 maggio 2021.” “Cigli estremi per un’azione legale, il consenso informato e’ vincolante e sia Aifa che Ema raccomandano il richiamo per Comirnaty dopo tre settimane. E per chi non ha ancora firmato il consenso la situazione e’ la stessa, viste le dichiarazioni di Valeria Marino direttore medico di Pfizer Italia chestate lapidarie: “Richiamo a 21, bisogna attenersi agli studi scientifici””. Lo afferma, in una nota, il. “Inonda ...