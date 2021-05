Canoa velocità, Qualificazioni olimpiche Szeged: il numero di pass a disposizione gara per gara (Di mercoledì 12 maggio 2021) Oggi, mercoledì 12, e domani, giovedì 13 maggio si terrà a Szeged, in Ungheria, qualificazione olimpica della Canoa velocità. La giornata odierna sarà interamente dedicata a batterie e semifinali, mentre quella di domani sarà riservata esclusivamente alle dieci finali che metteranno in palio i pass olimpici. Va ricordato che l’Italia ha già qualificato due imbarcazioni e tre atleti: i pass non nominali sono stati ottenuti ai Mondiali 2019 nel K1 200 maschile da Manfredi Rizza e nel K2 1000 maschile da Samuele Burgo e Luca Beccaro. Nelle Qualificazioni su base continentale l’Italia non parteciperà in queste specialità e non potrà schierare questi atleti. L’Italia è presente in sei delle otto specialità a cui poteva prendere parte: Andrea Schera prenderà il via nel K1 1000, Nicolae ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) Oggi, mercoledì 12, e domani, giovedì 13 maggio si terrà a, in Ungheria, qualificazione olimpica della. La giornata odierna sarà interamente dedicata a batterie e semifinali, mentre quella di domani sarà riservata esclusivamente alle dieci finali che metteranno in palio iolimpici. Va ricordato che l’Italia ha già qualificato due imbarcazioni e tre atleti: inon nominali sono stati ottenuti ai Mondiali 2019 nel K1 200 maschile da Manfredi Rizza e nel K2 1000 maschile da Samuele Burgo e Luca Beccaro. Nellesu base continentale l’Italia non parteciperà in queste specialità e non potrà schierare questi atleti. L’Italia è presente in sei delle otto specialità a cui poteva prendere parte: Andrea Schera prenderà il via nel K1 1000, Nicolae ...

Ultime Notizie dalla rete : Canoa velocità Canoa: velocità, azzurri a Szeged per le qualificazioni olimpiche Da mercoledì a domenica il bacino artificiale di Szeged, in Ungheria, ospiterà le qualificazioni europee per i Giochi Olimpici di Tokyo della canoa velocità e la prima tappa di coppa del mondo. Il corposo programma di gara prevede le prime due giornate dedicate proprio all'assegnazione delle carte olimpiche. Mercoledì 12 maggio si parte con ...

Canoa, qualificazioni Tokyo 2020: gli azzurri impegnati a Szeged vanno a caccia di pass olimpici A partire da mercoledì 12 maggio Szeged, in Ungheria , ospiterà le qualificazioni europee per i Giochi Olimpici di Tokyo della canoa velocità e la prima tappa di coppa del mondo. Nelle prime due giornate verranno assegnate proprio le tanto attese carte olimpiche: si parte con le batterie e le semifinali delle discipline ...

Canoa velocità, Qualificazioni olimpiche Szeged: i convocati dell'Italia