Calciomercato Napoli, Gattuso alla Fiorentina: con lui due azzurri (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Calciomercato del Napoli partirà con l’addio di Gattuso. Il tecnico calabrese è corteggiato dalla Fiorentina ed è pronto a portare con lui due azzurri. Gennaro Gattuso corteggiato dalla Fiorentina (via Getty Images)Sarà un Calciomercato movimentato per il Napoli che è pronta a dire addio a Gennaro Gattuso, per aprire un ciclo con un nuovo allenatore. Infatti il tecnico calabrese è corteggiato dalla Fiorentina di Rocco Commisso ed è interessato alla nuova esperienza in terra toscana. Il tutto mentre è impegnato in un finale di stagione pirotecnico con gli azzurri, in cui l’allenatore sta riuscendo nell’impresa di ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ildelpartirà con l’addio di. Il tecnico calabrese è corteggiato ded è pronto a portare con lui due. Gennarocorteggiato d(via Getty Images)Sarà unmovimentato per ilche è pronta a dire addio a Gennaro, per aprire un ciclo con un nuovo allenatore. Infatti il tecnico calabrese è corteggiato ddi Rocco Commisso ed è interessatonuova esperienza in terra toscana. Il tutto mentre è impegnato in un finale di stagione pirotecnico con gli, in cui l’allenatore sta riuscendo nell’impresa di ...

