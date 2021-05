Calciomercato Milan | maxi affare in Serie A | Cifre e dettagli

Advertising

Gazzetta_it : Gigio, Tomori, Vlahovic: con la Champions 50 milioni per il triplo colpo del #Milan - Gazzetta_it : #Sarri spiazzato da #Mou alla Roma. Spunta l’idea Milan - PianetaMilan : - sportli26181512 : Milan, è record di rigore: Il Milan con il rigore concesso da Guida per fallo di Lyanco... - sportli26181512 : Juve, Paratici: 'Vogliamo la Champions, poi i piani A e B. Dico grazie a Buffon. Su Locatelli e la Superlega...': R… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Calciomercato.com

...gli episodi da moviola delle partite analizzati in tempo reale dalla redazione di.com ... TORINO -h. 20.45 GUIDA PRETI - ROSSI L. IV: GHERSINI VAR: AURELIANO AVAR: LO CICERO..it vi offre la cronaca del match del 'Gewiss Stadium' di Bergamo. FORMAZIONI ... InzaghiCLASSIFICA SERIE A: Inter 85 punti; Napoli** 73; Atalanta e72; Juventus 69; Lazio* 64; Roma ...Bella azione del Milan al minuto 24 e calcio di rigore per i rossoneri! Rebic riceve, dribbla Linetty e scarica in verticale per Castillejo, falciato in area da Lyanco. Rigore netto, ma nessun giallo.Gol splendido di Theo Hernandez che sblocca Torino-Milan. Bella iniziativa di Brahim Diaz, poi il francese lascia partire un missile ...