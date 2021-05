Brit Awards 2021 | da Taylor Swift al trionfo di Dua Lipa Tutti i vincitori

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Nel primo grande evento europeo in presenza del 2021, è Dua Lipa la stella più luminosa a risplendere ai Brit Awards 2021, i premi più importanti della musica inglese consegnati alla O2 Arena di Londra con quattromila persone presenti e tutti i protocolli di sicurezza opportunamente rispettati. La cantante, fresca del successo mondiale di Future Nostalgia e assente ai Brit dal 2019, vince, infatti, il premio per la miglior artista femminile e per il miglior album dell’anno, senza tralasciare il suo spiccato impegno sociale: nel suo ultimo discorso di accettazione, infatti, Dua Lipa sollecita il premier inglese Boris Johnson affinché alzi gli stipendi dei lavoratori in prima linea nella lotta alla pandemia dedicando la vittoria a Elizabeth Anionwu, l’infermiera britannica diventata il simbolo del primo lockdown. https://www.youtube.com/watch?v=n8OxyKNBsuQ