Berrettini-Tsitsipas, ottavi Internazionali d’Italia: data, programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di mercoledì 12 maggio 2021) Matteo Berrettini ha sconfitto John Millman e si è qualificato agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2021. Il tennista italiano si è imposto in due set contro l’ostico australiano, palesando un ottimo gioco e annichilendo l’avversario con grandissima personalità. Il 25enne ha chiuso i conti con un relativamente rapido 6-4, 6-2 e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura nel Masters 1000 di Roma. Il nostro portacolori tornerà in campo giovedì 13 maggio per incrociare la racchetta col fortissimo greco Stefanos Tsitsipas, oggi giustiziere del croato Marin Cilic in due set. Il numero 9 del mondo dovrà fare i conti col numero 5 del ranking ATP. Il romano partirà con gli sfavori del pronostico, ma ha tutte le carte in regola per giocarsela alla pari col titanico ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) Matteoha sconfitto John Millman e si è qualificato aglidi finale degli2021. Il tennista italiano si è imposto in due set contro l’ostico australiano, palesando un ottimo gioco e annichilendo l’avversario con grandissima personalità. Il 25enne ha chiuso i conti con un relativamente rapido 6-4, 6-2 e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura nel Masters 1000 di Roma. Il nostro portacolori tornerà in campo giovedì 13 maggio per incrociare la racchetta col fortissimo greco Stefanos, oggi giustiziere del croato Marin Cilic in due set. Il numero 9 del mondo dovrà fare i conti col numero 5 del ranking ATP. Il romano partirà con gli sfavori del pronostico, ma ha tutte le carte in regola per giocarsela alla pari col titanico ...

