Acchiappasogni fai da te | come realizzarlo e tutte le sue caratteristiche

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Unsi può realizzare anche con il fai da te, utilizzando semplicissimi materiali che sicuramente abbiamo in casa: approfondiamo insieme! Glivengono utilizzati per allontanare da noi le energie negative e, durante la notte, per intrappolare gli incubi. Hanno origine dai Lakota, ovvero una tribù di nativi americani del Nord America. Grazie alle loro, sono in grado di migliorare il sonno, di favorire la crescita spirituale e le energie positive. Essi sono formati da 4 elementi essenziali: le piume, la rete, il punto centrale e il cerchio esterno. Glisi possono realizzare con il fai da te e in modo veloce. Inoltre, vi basteranno alcuni elementi che sicuramente avete in casa. Cominciamo! credit fotofai da te: ecco ...