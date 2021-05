A Bangkok, una dimora sospesa tra presente e passato (Di mercoledì 12 maggio 2021) Poomchai Chumbala, architetto, interior e garden designer, collezionista e antiquario, scrittore e cultore di memorie storiche, ama definirsi semplicemente come un amante della bellezza. Vive nel cuore di Bangkok, in un parco vasto e quasi insospettabile, oltre uno schermo di alti grattacieli. Il suo obiettivo è tramandare alle generazioni future l’eredità artistica e le grandi tradizioni del suo Paese, la cui storia si interseca con quella della sua famiglia. «La mia casa», racconta Poomchai, «l’ho voluta costruire secondo la millenaria prassi edilizia in uso in Thailandia fino a tempi recenti. Un’architettura realizzata in legno e totalmente scomponibile, modulare e sostenibile, riciclabile in ogni sua parte, che via via nelle città ha lasciato posto ad agglomerati di vetro e cemento. La casa thailandese si articola in strutture che compongono un mosaico ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021) Poomchai Chumbala, architetto, interior e garden designer, collezionista e antiquario, scrittore e cultore di memorie storiche, ama definirsi semplicemente come un amante della bellezza. Vive nel cuore di, in un parco vasto e quasi insospettabile, oltre uno schermo di alti grattacieli. Il suo obiettivo è tramandare alle generazioni future l’eredità artistica e le grandi tradizioni del suo Paese, la cui storia si interseca con quella della sua famiglia. «La mia casa», racconta Poomchai, «l’ho voluta costruire secondo la millenaria prassi edilizia in uso in Thailandia fino a tempi recenti. Un’architettura realizzata in legno e totalmente scomponibile, modulare e sostenibile, riciclabile in ogni sua parte, che via via nelle città ha lasciato posto ad agglomerati di vetro e cemento. La casa thailandese si articola in strutture che compongono un mosaico ...

Advertising

AD_italia : A Bangkok, una dimora sospesa tra presente e passato - AD Italia - jyeoboop : @OHMOSESSUALE i bangkok love stories(tolto innocence) girl from nowhere, the stranded, the judgement, the underclas… - ESCOPOST1 : @MarcoSanavia1 Non è propriamente una formazione 'genderfluid'... ma almeno, con Parmenide ed Empedocle ti sei assi… - morleysoul : Ho trovato degli appunti di quando ero alle superiori ed era venuta a trovarci una signora che aveva frequentato la… - IlVagabiondo : Oggi grazie alla fantastica Polaroid 635CL vi porto in Thailandia, 4 scatti che raccontano i momenti fondamentali d… -