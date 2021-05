Vincere uno scudetto undici anni dopo (Di martedì 11 maggio 2021) Vi sarà capitato, ma per quello che so dei social network forse è capitato soprattutto agli interisti, di aggiornare i feed e di continuare a imbattersi in quei “19” incorniciati in un tricolore su sfondo nerazzurro. Questo è il primo scudetto in cui mi è capitato di fissarli e pensare: «È il sedicesimo scudetto di mio nonno, il nono di mio padre, il sesto da quando sono nato io». Non lo so perché l’ho presa così, con questa prospettiva storica, come se ogni scudetto valesse per la luce che riflette sui precedenti, e parlasse della storia di una società più che della squadra che lo ha effettivamente conquistato, forse dovremmo smetterla di contarli. Ma forse è perché mi sono vissuto male la stagione, perché è quella in cui ho visto meno partite dell’Inter da quando sono nato, e ho perso il fuoco con il presente, e quindi riesco ad ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 11 maggio 2021) Vi sarà capitato, ma per quello che so dei social network forse è capitato soprattutto agli interisti, di aggiornare i feed e di continuare a imbattersi in quei “19” incorniciati in un tricolore su sfondo nerazzurro. Questo è il primoin cui mi è capitato di fissarli e pensare: «È il sedicesimodi mio nonno, il nono di mio padre, il sesto da quando sono nato io». Non lo so perché l’ho presa così, con questa prospettiva storica, come se ognivalesse per la luce che riflette sui precedenti, e parlasse della storia di una società più che della squadra che lo ha effettivamente conquistato, forse dovremmo smetterla di contarli. Ma forse è perché mi sono vissuto male la stagione, perché è quella in cui ho visto meno partite dell’Inter da quando sono nato, e ho perso il fuoco con il presente, e quindi riesco ad ...

Frances83206970 : @capuanogio Ci siete già passati con Babbo Moratti. Dopo il triplete siete falliti e spariti, passando di mano tra… - Patris64 : @IlTraduci Non sono milanista, ma vorrei ricordare agli amici milanisti che non potranno più vincere uno scudetto o… - While_My_Guitar : @GabryContessa Forse. Per non far vincere le destre farebbero vincere le destre. Perché questo sono i 5s, quelli de… - comesisceglie : amori non si tratta di caritas ma di gusti, se per una persona se lo merita di più uno dell’altro statevi zitti, a… - andreabilliejoe : RT @cippiriddu: Conte e Lautaro mi hanno gasato come non potete immaginare. Scudetto vinto da dieci giorni, partita in bilico, voglia di vi… -