Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2021 ore 19:45 (Di martedì 11 maggio 2021) Viabilità 11 MAGGIO 2021 ORE 19:35 – WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA FIRENZE Roma CODE DI 2 KM IN AUMENTO ALTEZZA MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE FIRENZE CODE SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA LA PONTINA E L’ARDEATINA MENTRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO CODE TRA VIA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma CODE SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA DOMANI 12 MAGGIO, A Roma, TRASPORTO PUBBLICO A RISCHIO PER LO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE, DALLE 8.30 ALLE 12.30. L’AGITAZIONE INTERESSERÀ LA RETE ATAC (BUS, TRAM, METROPOLITANE E FERROVIE Roma-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E Roma-CIVITA-VITERBO) NONCHÉ ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 maggio 2021)11 MAGGIOORE 19:35 – WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA FIRENZECODE DI 2 KM IN AUMENTO ALTEZZA MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE FIRENZE CODE SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA LA PONTINA E L’ARDEATINA MENTRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO CODE TRA VIA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA DACODE SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA DOMANI 12 MAGGIO, A, TRASPORTO PUBBLICO A RISCHIO PER LO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE, DALLE 8.30 ALLE 12.30. L’AGITAZIONE INTERESSERÀ LA RETE ATAC (BUS, TRAM, METROPOLITANE E FERROVIE-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E-CIVITA-VITERBO) NONCHÉ ...

A25, chiusure notturne dello svincolo di Bussi ... conseguentemente, per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria di Bussi/Popoli e diretti verso Roma/L'Aquila/Teramo è consigliata l'entrata allo svincolo di Sulmona/Pratola Peligna.

