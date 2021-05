Uomini e Donne, Roberta Di Padua: crollano i followers dopo la figuraccia in studio (Di martedì 11 maggio 2021) Come successe alla tronista Sara Affi Fella qualche anno fa, anche Roberta Di Padua sta pagando caro il tentativo di prendere in giro Maria De Filippi e la redazione di Uomini e Donne. Anche la dama del trono over, infatti, nelle ultime ore continua a perdere followers. Si tratta di una sorta di “punizione” da parte degli utenti di Instagram che seguono il talk-show di Canale 5 e che si sono sentiti ingannati la donna. Nel corso di una delle ultime puntate, Riccardo – che era ospite assieme a Roberta, la quale aveva dichiarato di volerlo lasciare definitivamente – ha rivelato che la donna voleva tornare a Uomini e Donne perché le servivano altri followers così da aumentare gli ingaggi delle sponsorizzazioni su Instagram. Ovviamente ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 11 maggio 2021) Come successe alla tronista Sara Affi Fella qualche anno fa, ancheDista pagando caro il tentativo di prendere in giro Maria De Filippi e la redazione di. Anche la dama del trono over, infatti, nelle ultime ore continua a perdere. Si tratta di una sorta di “punizione” da parte degli utenti di Instagram che seguono il talk-show di Canale 5 e che si sono sentiti ingannati la donna. Nel corso di una delle ultime puntate, Riccardo – che era ospite assieme a, la quale aveva dichiarato di volerlo lasciare definitivamente – ha rivelato che la donna voleva tornare aperché le servivano altricosì da aumentare gli ingaggi delle sponsorizzazioni su Instagram. Ovviamente ...

