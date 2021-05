Tuchel: “Se siamo in finale di Champions e di FA Cup è anche grazie a Lampard” (Di martedì 11 maggio 2021) Il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, ha parlato in conferenza stampa facendo un pò il punto della stagione, affermando come tanti meriti per le finali raggiunte dal Chelsea siano anche merito del suo predecessore, Franky Lampard. Queste le sue parole: “Puoi arrivare in finale di Champions o FA Cup solo se qualcuno supera i turni precedenti e Frank ha ottenuto risultati incredibili nella fase a gironi di Champions. Ha messo le basi per la finale e nessuno lo può dimenticare. Non mi sono mai vergognato di dirlo a voce alta sin dal primo giorno in cui sono arrivato. So benissimo quello che ha rappresentato Frank per questo club da giocatore”. Foto: Twitter Chelsea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 11 maggio 2021) Il tecnico del Chelsea, Thomas, ha parlato in conferenza stampa facendo un pò il punto della stagione, affermando come tanti meriti per le finali raggiunte dal Chelsea sianomerito del suo predecessore, Franky. Queste le sue parole: “Puoi arrivare indio FA Cup solo se qualcuno supera i turni precedenti e Frank ha ottenuto risultati incredibili nella fase a gironi di. Ha messo le basi per lae nessuno lo può dimenticare. Non mi sono mai vergognato di dirlo a voce alta sin dal primo giorno in cui sono arrivato. So benissimo quello che ha rappresentato Frank per questo club da giocatore”. Foto: Twitter Chelsea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

adeleofthrones : !!!! se penso a Tuchel madonna ma tutti e tre gli esempi sono calzanti se sei una grande società sai anche ammette… - bonerismo1 : RT @pelmilan: @verok_cal Il nostro tuchel era pioli ma siamo talmente sfigati che ha fatto bene 1 anno ma in 2 stagioni diverse - pelmilan : @verok_cal Il nostro tuchel era pioli ma siamo talmente sfigati che ha fatto bene 1 anno ma in 2 stagioni diverse - Calandro86 : RT @danielelozzi: Parliamoci chiaro #Tuchel in Italia sarebbe sbeffeggiato da giornalisti e media... mai giocato ad alti livelli, si affida… - _ADP10_ : @AntonioCorsa Concordo con te. Tuchel non ha mai giocato a calcio ma ha portato in 2 anni 2 squadre in finale di ch… -