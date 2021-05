Terrorismo | Alice Brignoli condannata a 4 anni

(Di martedì 11 maggio 2021) Il giudice di Milano Daniela Cardamone ha condannato a 4di carcere e 5di interdizione dai pubblici uffici, la foreign fighter italiana arrestata il 29 settembre 2020 in Siria dove era scappata con il marito e i figli, a cinquedi carcere per associazione a delinquere con finalità diinternazionale. Nel processo con rito abbreviato, i pm di Milano Alberto Nobili e Francesco Cajani avevano chiesto una pena a 5. Le motivazioni saranno esse note tra 30 giorni. Il giudice ha stabilito anche una provvisionale di 5mila euro per ogni parte civile lasciando al giudice civile la liquidazione del risarcimento. L’imputata, detenuta a Piacenza, prima della sentenza, ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee per precisare che oggi ...

Condanna a 4 anni di carcereBrignoli, accusata diinternazionale, al processo in abbreviato. La donna, originaria del lecchese, moglie del defunto militante dell'Isis Mohamed Koraichi, era stata arrestata in ...Lecco, 11 maggio 2021 - È stata condannata a 4 anni di carcereBrignoli , moglie del defunto militante dell'Isis Mohamed Koraichi, a processo in abbreviato con l'accusa diinternazionale dopo essere stata arrestata in Siria a settembre dal Ros ...Era stata arrestata in Siria a settembre dal Ros dei carabinieri e riportata in Italia. I suoi 4 figli, avuti dal defunto militante dell'Isis Mohamed Koraichi, sono stati affidati a una comunità ...Alice Brignoli, condannata a 4 anni di carcere la foreign fighter italiana, durante il rito abbreviato a Milano la Procura aveva chiesto 5 anni ...