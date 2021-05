Tapiro d’oro a Fognini: “Eliminazione dagli Internazionali? Sono sereno, ne uscirò più forte” (Di martedì 11 maggio 2021) Fabio Fognini sta attraversando un momento particolarmente difficile sotto il punto di vista dei risultati e l’Eliminazione al primo turno degli Internazionali d’Italia 2021 è stata soltanto l’ultima delle recenti delusioni. L’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli, dunque, ha deciso di far visita al tennista ligure per consegnarli una versione speciale del Tapiro d’oro con tanto di corona. Fognini, dopo aver ricevuto il particolare riconoscimento, ha commentato il suo attuale momento con ironia: “Sono periodi della carriera di un atleta che vanno vissuti, io li accetto e vado avanti: Sono serenissimo, ne uscirò più forte. Magari è il cambio generazionale oppure può essere che dipenda dal matrimonio, ma in ... Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) Fabiosta attraversando un momento particolarmente difficile sotto il punto di vista dei risultati e l’al primo turno deglid’Italia 2021 è stata soltanto l’ultima delle recenti delusioni. L’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli, dunque, ha deciso di far visita al tennista ligure per consegnarli una versione speciale delcon tanto di corona., dopo aver ricevuto il particolare riconoscimento, ha commentato il suo attuale momento con ironia: “periodi della carriera di un atleta che vanno vissuti, io li accetto e vado avanti:serenissimo, nepiù. Magari è il cambio generazionale oppure può essere che dipenda dal matrimonio, ma in ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : ?? «#Pirlo e #Ronaldo rimarranno. Non molleremo mai» Cosi il vicepresidente della #Juventus Pavel #Nedved alla con… - sportface2016 : Tapiro d'oro a #Fognini: 'Eliminazione dagli Internazionali? Sono sereno, ne uscirò più forte' #IBI2021 - StefanoCer969 : @Striscia @juventusfc @VStaffelli C....... vai a dare il tapiro d'oro a Berlusconi che ogni volta che c'è il proces… - infoitsport : 'Striscia la Notizia', tapiro d'oro a Pavel Nedved: 'Pirlo rimane certamente e anche Ronaldo' - infoitsport : Juventus, a Nedved il tapiro d'oro: 'Siamo in difficoltà, ma Pirlo resta' -