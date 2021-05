Sparatoria in una scuola: decine di morti tra bimbi e maestri: l’assalitore è 19enne del Kazan (Di martedì 11 maggio 2021) È entrato nella scuola e ha aperto il fuoco contro gli studenti e gli insegnanti: 11 persone sono morte questa mattina nella Sparatoria avvenuta in un istituto di Kazan, città russa 700 chilometri a est di Mosca sulle rive del Volga. l’assalitore, 19 anni, è stato arrestato dalla polizia. In precedenza i media russi avevano riferito di un secondo assalitore ucciso dalla polizia, ma il governatore della regione russa del Tatarstan in cui si trova Kazan, Rustam Minnikhanov, ha spiegato che l’attacco è stato opera di una sola persona: “Il terrorista è stato arrestato, ha 19 anni. Un’arma da fuoco è registrata a suo nome. Non sono stati accertati altri complici, un’indagine è in corso”. Secondo le autorità sanitarie del Tatarstan, ci sono 21 feriti ricoverati in ospedale a seguito dell’attacco, fra ... Leggi su howtodofor (Di martedì 11 maggio 2021) È entrato nellae ha aperto il fuoco contro gli studenti e gli insegnanti: 11 persone sono morte questa mattina nellaavvenuta in un istituto di, città russa 700 chilometri a est di Mosca sulle rive del Volga., 19 anni, è stato arrestato dalla polizia. In precedenza i media russi avevano riferito di un secondo assalitore ucciso dalla polizia, ma il governatore della regione russa del Tatarstan in cui si trova, Rustam Minnikhanov, ha spiegato che l’attacco è stato opera di una sola persona: “Il terrorista è stato arrestato, ha 19 anni. Un’arma da fuoco è registrata a suo nome. Non sono stati accertati altri complici, un’indagine è in corso”. Secondo le autorità sanitarie del Tatarstan, ci sono 21 feriti ricoverati in ospedale a seguito dell’attacco, fra ...

SkyTG24 : Usa, sparatoria in Colorado a una festa di compleanno: 7 morti - ilpost : C’è stata una sparatoria in una scuola di Kazan, in Russia - Agenzia_Ansa : E' salito a 11 il numero dei morti nella sparatoria in una scuola di Kazan: lo riferisce l'agenzia Ria Novosti cita… - EmilioBerettaF1 : Russia, sparatoria in una scuola a Kazan: le persone si lanciano dalle finestre - ottovanz : RT @marcodimaio: Leggere di un'ennesima sparatoria in una scuola è sempre terribile. Questa volta sta accadendo in #Russia a Kazan. Sembra… -