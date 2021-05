Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale (Di martedì 11 maggio 2021) e i risultati dell’ultimo turno di campionato. Risultati Serie A in tempo reale, la classifica aggiornata e i risultati dell’ultima giornata di campionato. Ecco la classifica di Serie A TIM aggiornata in tempo reale. Pos Squadra Punti 1 Inter 85 2 Napoli* 73 3 Atalanta 72 4 Milan 72 5 Juventus 69 6 Lazio* 64 7 Roma 58 8 Sassuolo 56 9 Sampdoria 45 10 Hellas Verona 43 11 Udinese* 40 12 Bologna 40 13 Fiorentina 38 14 Genoa 36 15 Torino* 35 16 Cagliari 35 17 Spezia 34 18 Benevento 31 19 Parma 20 20 Crotone 18 *una partita in più Verdetti Inter campione d’Italia Qualificate in Champions League: Inter Retrocesse: Crotone, Parma Serie ... Leggi su newsmondo (Di martedì 11 maggio 2021) e i risultati dell’ultimo turno di campionato. RisultatiA in, lae i risultati dell’ultima giornata di campionato. Ecco ladiA TIMin. Pos Squadra Punti 1 Inter 85 2 Napoli* 73 3 Atalanta 72 4 Milan 72 5 Juventus 69 6 Lazio* 64 7 Roma 58 8 Sassuolo 56 9 Sampdoria 45 10 Hellas Verona 43 11 Udinese* 40 12 Bologna 40 13 Fiorentina 38 14 Genoa 36 15 Torino* 35 16 Cagliari 35 17 Spezia 34 18 Benevento 31 19 Parma 20 20 Crotone 18 *una partita in più Verdetti Inter campione d’Italia Qualificate in Champions League: Inter Retrocesse: Crotone, Parma...

