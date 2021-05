Scontri a Gerusalemme Est e Spianata delle Moschee. Israele invia l'aviazione nella Striscia (Di martedì 11 maggio 2021) C'è l'appello alla calma della Comunità Internazionale. L'escalation di violenza nelle ultime ore si è concretizzato con un nuovo fronte di scontro e una pioggia di razzi dalla Striscia di Gaza. L'esercito israeliano ha risposto con l'aviazione e avvertito Hamas che tutte le opzioni, inclusa un'operazione di terra, sono sul tavolo Leggi su rainews (Di martedì 11 maggio 2021) C'è l'appello alla calma della Comunità Internazionale. L'escalation di violenza nelle ultime ore si è concretizzato con un nuovo fronte di scontro e una pioggia di razzi dalladi Gaza. L'esercito israeliano ha risposto con l'e avvertito Hamas che tutte le opzioni, inclusa un'operazione di terra, sono sul tavolo

