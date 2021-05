Roma | Fonseca | Non abbiamo mollato | i bilanci si fanno alla fine

(Di martedì 11 maggio 2021), 1 1 maggio 2021 " Paulo, tecnico della, ha parlato oggi in conferenza stampavigilia del match di campionato contro l'Inter, in programma domani alle 20:45 e valevole per la ...

, 1 1 maggio 2021 " Paulo, tecnico della, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro l'Inter, in programma domani alle 20:45 e valevole per la 3 6esima giornata di Serie A. ...- Esattamente una settimana fa laannunciava tramite i propri canali ufficiali l'ingaggio di José Mourinho , una notizia che ha ...aspettando la fina edella stagione e l'addio di PauloROMA - Esattamente una settimana fa la Roma annunciava tramite ... Il tecnico attualmente è a Londra, aspettando la fina edella stagione e l'addio di Paulo Fonseca. Lo Special One intanto ha ...Conferenza stampa lampo per l’allenatore dei giallorossi. In appena 5 minuti, lodi all’Inter, prossima avversaria, e una riflessione sulla semifinale di Europa League ...