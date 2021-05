Roma | Bellanova | “Sarà difficile affibbiare a Renzi la responsabilità sul fallimento dell’alleanza strategica Pd-5 Stelle”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 11 maggio 2021)– “per chi cavalca contro ogni evidenza le teorie del complotto,a Matteoanche lasulcon i 5. La verità è che, come già indicava la foto di Narni, le alleanze strategiche sono il frutto di comuni visioni sulle cose, i programmi, il futuro delle città e del Paese. Significa un lessico comune, programmi condivisi, sia pure a maglie larghe, riconoscimento reciproco, parziale cessione di sovranità. La politica è questa: i nomi seguono, non precedono. Non credo che il punto siano, Torino, le grandi città”. Così Teresa, parlamentare di Italia Viva. “Per due ...