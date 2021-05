Pio e Amedeo dopo le polemiche: “Le nostre parole sono state travisate” (Di martedì 11 maggio 2021) Pio e Amedeo ai microfoni di Quarta Repubblica hanno ribadito le loro convinzioni sul ‘politically correct’ dopo le polemiche: ecco le parole del duo comico pugliese. Continua ad essere al centro delle polemiche il monologo fatto da Pio e Amedeo nell’ultima puntata dello show Felicissima Sera. dopo aver già chiarito il loro punto di vista L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 11 maggio 2021) Pio eai microfoni di Quarta Repubblica hanno ribadito le loro convinzioni sul ‘politically correct’le: ecco ledel duo comico pugliese. Continua ad essere al centro delleil monologo fatto da Pio enell’ultima puntata dello show Felicissima Sera.aver già chiarito il loro punto di vista L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

fattoquotidiano : Rubo le parole all’indimenticabile libretto di Umberto Eco Il fascismo eterno, che probabilmente Pio e Amedeo non h… - LegaSalvini : Amedeo #Grieco (comico del duo ‘Pio e Amedeo’): “Sapete perché la sinistra ci viene contro? Perché ci ha ritwittato… - LegaSalvini : ++ IL SECOLO D'ITALIA: 'PIO E AMEDEO: NON CI SCUSIAMO CON NESSUNO, CONTINUA LA NOSTRA BATTAGLIA CONTRO IL PENSIERO… - Cloud_86 : Non Mediaset che ci propina Pio&Amedeo anche nelle pubblicità sul turismo. 'Basta un pedalò' ecco sì pedalatevene affanculo - Micio_Theo : RT @itciccio: In un mondo di Pio e Amedeo, tu sii Fedez. #1M2021 -