Patrimoniale mon amour | l’impegno di Draghi con l’Ue per una nuova tassa

Leggi su ilparagone

(Di martedì 11 maggio 2021) Ufficialmente nessuno ne parla. Anzi la parola, per non urtare la sensibilità degli italiani già imbufaliti per le restrizioni a oltranza imposte dal governo, è caldamente sconsigliata, neanche fosse un termine volgare. Eppure di “” si è discusso e si continua a discutere ancora, come testimoniato dall’insistenza del premier Mario, in occasione del social summit dell’Unione Europea che si è svolto a Porto, sull’importanza di lottare contro le disuguaglianze. Parole alle quali dovranno seguire presto impegni concreti, che potrebbero essere anche già stati presi. Sul fatto che la crisi economica abbia acuito le disuguaglianze all’interno della popolazione europea, d’altronde, tutti i leader sono d’accordo. Le divergenze iniziano semmai sugli strumenti da adottare per contrastare questo fenomeno. Con l’Italia che sembra sempre più ...