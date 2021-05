Offese sui social a Mattarella | denunce e perquisizioni

(Di martedì 11 maggio 2021)al Presidente della Repubblica sui: scattano le indagini per diversi soggetti di età compresa tra i 44 ed i 65 anni. Tra di loro anche impiegati e professionisti, tra cui un professore universitario antisemita, quest’ultimo legato a una piattaforma chiamata VKontakte, che sarebbe unrusso molto simile a Facebook. Già la scorsa estate, i ROS avevano preso provvedimenti nei confronti di un 46enne della provincia di Lecce, molto attivo su Twitter. Ora le indagini del Ros hanno portato alla luce una più elaborata strategia di aggressione. Sonu numerosissimi i post ed i contenuti multimediali offensivi rilevati tra aprile 2020 e febbraio 2021. Tutta la rete relazionale dei soggetti coinvolti è stata ricostruita e ora saranno presto chiamati a rispondere delle loro azioni. Le operazioni sono in corso a Roma, ...

Hanno tra i 44 e i 65 anni. I carabinieri del Ros stanno operando a Roma, Latina, Padova, Bologna, Trento, Perugia, Torino e . - -C'è anche Perugia tra le città interessate dalle perquisizioni eseguite dai carabinieri del Ros in numerosi centri italiani nei confronti di 11 indagati per avere insultato e offesosocial il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Le operazioni sono in corso a Roma, Latina, Padova, Bologna, Trento, Perugia, Torino e Verbania.Tra loro anche un antisemita, insegnante universitario. I ROS hanno ricostruito le vite ed i contatti di una fitta rete di soggetti ...Il docente romano dell'Università del Molise è stato perquisito nell'ambito dell'indagine per minacce a offese al presidente della Repubblica ...