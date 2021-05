Minacce di morte a Salvini | solidarietà da ebrei | silenzio dai partiti

(Di martedì 11 maggio 2021) – Nel giorno delle perquisizioni in tutta Italia per scovare gli odiatori che sui social hanno insultato il Capo dello Stato Sergio Mattarella, scatta il linciaggio social contro Matteo(nella foto). L’ex ministro dell’Interno è stato letteralmente preso d’assalto dadi(per lui e la famiglia) e volgarità di ogni tipo. Motivo: ha espressoa Israele dopo il raid rivendicato da Hamas.ha pubblicato alcuni dei messaggi violenti sui propri profili social, meditando querela. Intanto, mentre dalla comunità ebraica arrivano manifestazioni di(come quella della Presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello), la Lega nota ildella politica a partire dal centrosinistra e dai grillini.

AgenPress . "Decine di insulti e minacce di morte in poche ore a Matteo Salvini, per aver espresso vicinanza al popolo di Israele, bersaglio di missili e violenza. Frasi offensive e vergognose intimidazioni, purtroppo nel silenzio ...(ANSA) - BRUXELLES, 11 MAG - "Decine di insulti e minacce di morte in poche ore a Matteo Salvini, per aver espresso vicinanza al popolo di Israele, bersaglio di missili e violenza. Frasi offensive e v ...