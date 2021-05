La vera partita per i fondi europei comincia ora (Di martedì 11 maggio 2021) I prossimi 24 mesi saranno determinanti per il futuro dell’Unione, singoli Stati membri e cittadini, con nuove sfide, appuntaneti, scadenze, nuovi inizi e cambiamenti a livello internazionale. L’associazione Erasmo ha scelto di concentrare la propria attenzione su questo arco temporale, per analizzare gli eventi in programma con le partnership di Linkiesta, Spinelli Group, Re-Generation, Fondazione Antonio Megalizzi, Cultura Italiae, Comunita di Connessioni, Italiacamp, GaragErasmus e A2A. Nel biennio 2021-2022 sono riposte moltissime aspettative e la speranza di una decisa ripresa del nostro paese. Se in Europa il 2020 sarà ricordato nel male per la più devastante crisi dopo la Seconda guerra mondiale e nel bene per il grande “salto in avanti” dell’Unione europea, che ha mobilitato risorse comuni senza precedenti, il biennio in corso rappresenta il banco di prova di questo sforzo ... Leggi su linkiesta (Di martedì 11 maggio 2021) I prossimi 24 mesi saranno determinanti per il futuro dell’Unione, singoli Stati membri e cittadini, con nuove sfide, appuntaneti, scadenze, nuovi inizi e cambiamenti a livello internazionale. L’associazione Erasmo ha scelto di concentrare la propria attenzione su questo arco temporale, per analizzare gli eventi in programma con le partnership di Linkiesta, Spinelli Group, Re-Generation, Fondazione Antonio Megalizzi, Cultura Italiae, Comunita di Connessioni, Italiacamp, GaragErasmus e A2A. Nel biennio 2021-2022 sono riposte moltissime aspettative e la speranza di una decisa ripresa del nostro paese. Se in Europa il 2020 sarà ricordato nel male per la più devastante crisi dopo la Seconda guerra mondiale e nel bene per il grande “salto in avanti” dell’Unione europea, che ha mobilitato risorse comuni senza precedenti, il biennio in corso rappresenta il banco di prova di questo sforzo ...

Ultime Notizie dalla rete : vera partita "Avevamo la chance di chiudere al quarto posto: l'abbiamo sprecata" Sapevamo che sarebbe stata una partita vera, non era automatica e infatti non lo è stata. Ora andremo a Venezia invece di giocare in casa perché non abbiamo fatto una partita adeguata. Speriamo di ...

Marcolin: 'Zielinski ha cambiato rendimento grazie al cambio ruolo, Osimhen può arrivare dappertutto' La sua vera prestazione la vedrai più con la Fiorentina piuttosto che nella partita di sabato. Zielinski ha cambiato il suo rendimento perché ha cambiato il suo ruolo. Sul gol segnato allo Spezia fa ...

La vera partita è il poker tra Repesa e Vuelle il Resto del Carlino L’avvertimento della Yellen Oggi la yellen ha spaventato i mercati: La Yellen spaventa i mercati, Nasdaq vittima sacrificale. Piazza Affari deraglia con Ferrari a -8%, si salvano solo i titoli oil - FinanzaO ...

Musumeci si ricandida. Razza verso il ritorno Nello Musumeci si ricandida alla guida della Sicilia nel 2022, vorrebbe un centrodestra unito ma i primi segnali ...

