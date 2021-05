La “dad” a 7mila chilometri di distanza Awais e Abdullah | studenti a Cantù | completano l’anno scolastico in collegamento dal Pakistan

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 maggio 2021) Nessuno fino a un anno fa avrebbe mai immaginato la possibilità di imparare italiano e matematica dal. Eppure, grazie alla didattica a, due alunni dell’istituto comprensivo “Anzani” disono riusciti a non abbandonare la scuola. A raccontare la storia al FattoQuotidiano.it è il dirigenteGian Maria Rovelli: “I due fratelli, uno di 14 anni e l’altro di sette, nelle scorse settimane son dovuti partire per il Paese d’origine dei loro genitori per motivi famigliari strettamente personali. A quel punto il padre ci ha chiesto di poter attivare la didattica aper non far perdere loro gli ultimi mesi di scuola. Immediatamente ci siamo adoperati con gli insegnanti per questa soluzione che ha permesso ai ragazzi non solo di continuare ad apprendere ma anche di mantenere ...