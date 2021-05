La borsa Prada Galleria secondo Xavier Dolan (Di martedì 11 maggio 2021) Immaginazione, cinematografia, sogno, realtà, moda. È un fluttuare di dimensioni diverse e di scenari quasi contrapposti il racconto dell’iconica borsa Prada Galleria. Autore della narrazione è il celebre regista Xavier Dolan, a cui la griffe ha affidato il compito di regalare una personale interpretazione della bag senza tempo. https://www.youtube.com/embed/2l5PsnbM7AQ Leggi su vanityfair (Di martedì 11 maggio 2021) Immaginazione, cinematografia, sogno, realtà, moda. È un fluttuare di dimensioni diverse e di scenari quasi contrapposti il racconto dell’iconica borsa Prada Galleria. Autore della narrazione è il celebre regista Xavier Dolan, a cui la griffe ha affidato il compito di regalare una personale interpretazione della bag senza tempo. https://www.youtube.com/embed/2l5PsnbM7AQ

Advertising

_ilariamontini : Non capirò mai quelle persone piene di cose di marchi di lusso ma tutte rigorosamente non originali, perché? Cioe p… - SoubhikMukher10 : RT @vogue_italia: La borsa Prada Galleria è pura ossessione ???? Clic per il video con Hunter Schafer?? - vogue_italia : La borsa Prada Galleria è pura ossessione ???? Clic per il video con Hunter Schafer?? - ElenaBordoni : quando vedo una con la borsa prada e le hogan penso PERCHÉ - thebeyonceoftw : @HONEVUS penso che romperò il telefono per la troppa bava che ci cadrà sopra, e comunque io la borsa di prada da 3k la voglio -

Ultime Notizie dalla rete : borsa Prada Look in t - shirt bianca: come indossarla in 5 look per ogni occasione Aggiungete una borsa di media grandezza, raffinata e giocata sui trend di stagione come il ... paillettes, lustrini? chi più ne ha più ne metta! Noi abbiamo scelto quella nera e raffinatissima di Prada ...

Xavier Dolan firma campagna per Prada Il regista Xavier Dolan firma la nuova campagna della borsa Prada Galleria, interpretata da Hunter Schafer, la Jules della serie Hbo 'Euphoria'. Al regista di 'Mommy' - spiega una nota della maison - è stata data la possibilità di esprimere attraverso l'...

Borse Prada, le new entry sono pet bag in Re-Nylon e Saffiano L'Officiel Italia Prada The Galleria: lo spot di Xavier Dolan Xavier Dolan dirige un videoclip per la prestigiosa casa di moda interpretato dall'attrice Hunter Schafer di Euphoria. Eccolo ...

Xavier Dolan firma la campagna Prada The galleria Il regista canadese è l'autore del lavoro visuale che celebra una delle storiche it-bag della maison. Protagonista l'attrice Hunter Schafer, volto di ...

Aggiungete unadi media grandezza, raffinata e giocata sui trend di stagione come il ... paillettes, lustrini? chi più ne ha più ne metta! Noi abbiamo scelto quella nera e raffinatissima di...Il regista Xavier Dolan firma la nuova campagna dellaGalleria, interpretata da Hunter Schafer, la Jules della serie Hbo 'Euphoria'. Al regista di 'Mommy' - spiega una nota della maison - è stata data la possibilità di esprimere attraverso l'...Xavier Dolan dirige un videoclip per la prestigiosa casa di moda interpretato dall'attrice Hunter Schafer di Euphoria. Eccolo ...Il regista canadese è l'autore del lavoro visuale che celebra una delle storiche it-bag della maison. Protagonista l'attrice Hunter Schafer, volto di ...