Juve, non ci crederai: un napoletano per il dopo Paratici (Di martedì 11 maggio 2021) La Juventus pensa a Cristiano Giuntoli per la successione di Fabio Paratici. Possibili pure i ritorni di Marcello Lippi e Max Allegri La Juventus si divide su più tavoli in questo finale di stagione. La sconfitta interna con il Milan ha complicato e non poche la corsa alla prossima Champions League. I bianconeri dopo il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 11 maggio 2021) Lantus pensa a Cristiano Giuntoli per la successione di Fabio. Possibili pure i ritorni di Marcello Lippi e Max Allegri Lantus si divide su più tavoli in questo finale di stagione. La sconfitta interna con il Milan ha complicato e non poche la corsa alla prossima Champions League. I bianconeriil Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

EzioGreggio : Vittoria meritata del Milan. Anno disastroso da dimenticare. Ma non mi dimentico anche 9 anni fantastici. Quest’ann… - ZZiliani : E ora attenzione. Oggi #Gasperini rischia 20 giorni di squalifica (l’#Atalanta è 2^ e in finale di #CoppaItalia con… - VIRGINRINGO : Yesssssssss!!! 0-3!!! Grandi ragazzi prestazione super contro la Juve!!!!Avanti così Diavoli!! Non molliamo.. ??????… - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Pecoraro: 'Trasparenza nel calcio? Se ci fosse, non ci sarebbe stato il problema Orsato in Inter-Juve' - isamiccoli52 : RT @BrownBurger: Pensa trattare così di merda un giocatore come Paulo Dybala. Uno che da 6 anni ti regge il reparto. Uno che ha la 10 perc… -